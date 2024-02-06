Руководство и футболисты «Челси» продолжают доверять Почеттино

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Боссы «Челси» не намерены увольнять главного тренера команды Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, руководство лондонцев продолжает доверять аргентинскому специалисту. В клубе уверены, что оценивать работу тренера нужно по итогам как минимум одного полного сезона.

Отмечается, что игроки также поддерживают Почеттино. Однако в связи с неудачами в последних матчах атмосфера в команде ухудшилась.

На данный момент «Челси» располагается на 11-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 23 матча. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (51).

В то же время, «аристократы» пробились в финал Кубка английской лиги. В матче за трофей синие сразятся с «Ливерпулем». Игра состоится в воскресенье, 25 февраля.