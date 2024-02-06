В Германии отреагировали на свист во время минуты молчания в честь Беккенбауэра

Федерация футбола Германии отправила письмо протеста в федерацию футбола Саудовской Аравии в связи со свистками во время минуты молчания в честь Франца Беккенбаэура во время полуфинала Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико» (5:3), сообщает Sport Bild.

Напомним, Беккенбауэр скончался 8 января в возрасте 78 лет. В общей сложности Франц провёл 620 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 74 забитыми мячами и 75 голевыми передачами.

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Бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоёвывал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

Также в качестве тренера в сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира, а в «Баварии» один раз выиграл Бундеслигу и Кубок УЕФА.