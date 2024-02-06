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Вратарь «Баварии» Нойер получил травму, сроки возвращения неизвестны — Bild

Вратарь «Баварии» Нойер получил травму, сроки возвращения неизвестны — Bild
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил травму, сроки возвращения неизвестны, сообщает Bild.

По информации источника, во время выходного дня команды Нойер в течение 20 минут находился в кабинете врачей, а уже сегодня, 6 февраля, не тренировался из-за незначительных проблем с коленом. Кроме того, неизвестно, когда он сможет возобновить тренировки.

Напомним, ещё в январе 2023 года Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. После долгого лечения Мануэль сыграл свой первый матч в октябре 2023 года в рамках Бундеслиги с «Дармштадтом» (8:0). В общей сложности немецкий вратарь принял участие в этом сезоне в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов и восемь встреч сыграл «на ноль».

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