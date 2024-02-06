«Мне нравится Джокович». Эрлинг Холанд — о лучшем спортсмене в мире

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал своего любимого спортсмена. Футболист заявил, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович является его фаворитом.

«Мне нравится Джокович. Я считаю, он хорош. Он остаётся самим собой, и то, чего он добился, тоже удивительно. Он пришёл из ниоткуда. Так что, если выбирать лучшего спортсмена вне футбола, я назову Джоковича», — приводит слова Холанда официальный YouTube канал «Манчестер Сити».

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он проиграл будущему чемпиону — итальянцу Яннику Синнеру. Следующим турниром, на котором выступит сербский теннисист, станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования пройдут с 6 по 17 марта.