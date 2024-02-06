Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Юнайтед» Гарначо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Игрок «Манчестер Юнайтед» Гарначо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо сделал выбор между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«Барселона или мадридский «Реал»? Это легко – «Реал» Мадрид», — приводит слова Гарначо аккаунт Total Cristiano в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гарначо часто празднует забитые мячи в стиле экс-игрока манкунианцев и «сливочных» Криштиану Роналду.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Гарначо является воспитанником мадридского «Атлетико» и английского «Манчестер Юнайтед». Аргентинец перебрался в основную команду англичан летом 2022 года. В нынешнем сезоне 19-летний игрок провёл за команду 31 матч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Ди Мария — о Гарначо: на его месте я бы не стал праздновать в стиле Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android