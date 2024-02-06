Игрок «Манчестер Юнайтед» Гарначо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо сделал выбор между мадридским «Реалом» и «Барселоной».
«Барселона или мадридский «Реал»? Это легко – «Реал» Мадрид», — приводит слова Гарначо аккаунт Total Cristiano в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, Гарначо часто празднует забитые мячи в стиле экс-игрока манкунианцев и «сливочных» Криштиану Роналду.
Гарначо является воспитанником мадридского «Атлетико» и английского «Манчестер Юнайтед». Аргентинец перебрался в основную команду англичан летом 2022 года. В нынешнем сезоне 19-летний игрок провёл за команду 31 матч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.