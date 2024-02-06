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Игрок «Манчестер Юнайтед» Гарначо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо сделал выбор между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«Барселона или мадридский «Реал»? Это легко – «Реал» Мадрид», — приводит слова Гарначо аккаунт Total Cristiano в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гарначо часто празднует забитые мячи в стиле экс-игрока манкунианцев и «сливочных» Криштиану Роналду.

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Гарначо является воспитанником мадридского «Атлетико» и английского «Манчестер Юнайтед». Аргентинец перебрался в основную команду англичан летом 2022 года. В нынешнем сезоне 19-летний игрок провёл за команду 31 матч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.