Тренер «Челси» Почеттино: я не обычный босс, я — лидер. Буду поддерживать своих игроков

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о доверии к футболистам лондонского клуба в преддверии ответного матча 1/16 финала Кубка Англии с «Астон Виллой», который начнётся 7 февраля в 23:00 мск. Напомним, первая встреча завершилась вничью 0:0.

«Сегодня я сказал игрокам, что верю в них больше, чем когда-либо. И я собираюсь поддерживать их как никогда. Я не обычный босс, я — лидер. Думаю, я должен отражать в каждом своём действии, что доверяю игрокам, которые у нас есть. Мы должны смириться с этим моментом и знать, что сможем вернуться и победить.

Мы хорошо сыграли в первом матче с «Астон Виллой», но у них был дополнительный день на подготовку. На этот раз обстоятельства, в которых мы оказались, совершенно другие, но футбол таков. Мы не можем изменить прошлое, а можем только повлиять на будущее. Мы должны быть готовы, обратить внимание на то, что происходило в матчах с ними, и, конечно, оценить наших игроков. Думаю, важно понять, как они восстановились. Обычно мы вносим какие-то изменения», — приводит слова Почеттино ВВС.

На данный момент после 23 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 11-м месте с 31 очком. При этом «аристократы» прошли в финал Кубка английской лиги, где 25 февраля встретятся с «Ливерпулем». «Челси» также продолжает участвовать в Кубке Англии, где на стадии четвёртого раунда 7 февраля сыграет с «Астон Виллой».