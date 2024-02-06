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«Зенит» не смог обыграть армянский «Ноа» в товарищеском матче

«Зенит» не смог обыграть армянский «Ноа» в товарищеском матче
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Сегодня, 6 февраля, состоялся товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и армянским клубом «Ноа». Команды играли на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, Катар. Стартовый свисток прозвучал в 17:05 мск. Встреча завершилась вничью — 0:0.

В нынешнем году «Зенит» уже провёл несколько товарищеских встреч. С одинковым счётом 5:1 были обыграны «Динамо» из Самарканда и южнокорейский «Чонбук». С минимальным счётом сине-бело-голубые одолели «Урал», а также сыграли вничью с «Аль-Фатехом» (1:1).

Вчера, 5 февраля, подопечные Сергея Семака победили катарский «Аль-Духаиль» (2:0) в рамках Кубка равноправия.

Напомним, «Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 февраля 2024, вторник. 17:05 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 0
Ноа
Ереван, Армения
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