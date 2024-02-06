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«Жоржиньо — образец для подражания, невероятный игрок». Артета — о хавбеке «Арсенала»

«Жоржиньо — образец для подражания, невероятный игрок». Артета — о хавбеке «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о важной роли одного из членов своей команды — полузащитника Жоржиньо.

«Жоржиньо невероятен, он настоящий образец для подражания. У него были некоторые проблемы со здоровьем, ему было больно, но он никогда не хотел останавливаться. Жоржиньо — пример для всех детей, для всех футболистов нашего клуба. Если вы хотите увидеть образец профессионализма — просто посмотрите на него и на то, как он себя проявляет», — приводит слова Артеты сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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