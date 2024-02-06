«Ахмат» благодаря хет-трику Садулаева разгромил казахстанский «Кызыл-Жар»

Сегодня, 6 февраля, завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и казахстанский «Кызыл-Жар». Матч начался в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу грозненцев.

На 39-й минуте нападающий Владимир Ильин открыл счёт. Затем на 52-й, 69-й и 82-й минутах отличился полузащитник российской команды Лечи Садулаев, оформив хет-трик. Отметим, что он забил один из мячей с пенальти.

Ранее грозненская команда в рамках зимних сборов обыграла казахстанский «Елимай Семей» и узбекистанский «Нефтчи» из Ферганы с одинаковым счётом 1:0, а также сыграла вничью с «Сочи» (0:0). На данный момент «Ахмат» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается в зоне стыковых матчей, на 13-м месте, с 17 очками.