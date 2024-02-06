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«Зенит» объявил о проведении матча с катарским «Аль-Райяном» 9 февраля

«Зенит» объявил о проведении матча с катарским «Аль-Райяном» 9 февраля
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Санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с катарским клубом «Аль-Райян». Встреча пройдёт 9 февраля. Начало встречи запланировано на 18:00.

В нынешнем году «Зенит» уже провёл несколько товарищеских встреч. С одинковым счётом 5:1 были обыграны «Динамо» из Самарканда и южнокорейский «Чонбук». С минимальным счётом сине-бело-голубые одолели «Урал». А также сыграли вничью с «Аль-Фатехом» (1:1). 5 февраля подопечные Сергея Семака победили катарский «Аль-Духаиль» (2:0) в рамках Кубка равноправия.

Сегодня, 6 февраля, «Зенит» сыграл вничью (0:0) с армянским «Ноа».

Напомним, «Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.

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