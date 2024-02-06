Первый тренер Файзуллаева высказался об интересе «Баварии» к хавбеку ЦСКА

Дмитрий Ан, первый тренер футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, высказался об интересе мюнхенцев к своему воспитаннику. Напомним, 20-летний хавбек не так давно помог добраться до 1/4 финала Кубка Азии своей сборной — национальной команде Узбекистана.

«Радуют меня подобные новости, что обращают внимание на Аббоса разные селекционные отделы европейских клубов. Насколько я понимаю, в ближайшее время Аббосбека будут привлекать к олимпийской сборной Узбекистана U-23. У него будет ещё одна возможность себя проявить.

«Бавария» — это топ-клуб. Если Аббос не перестанет работать над собой, то я вполне допускаю, что большие команды продолжат интересоваться Файзуллаевым. У Аббоса есть такая черта характера, что он везде стремится быть лучшим. У него нет желания отделяться или как-то выделяться на фоне остальных, но у него хорошая черта — стремление быть лучшим. У человека есть цель, и он к ней постепенно идёт», — приводит слова Ана Metaratings.ru.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» летом прошлого года за € 500 тыс. В текущем сезоне полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.