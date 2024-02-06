Энцо Фернандес рассматривает возможность ухода из «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес рассматривает возможность ухода из клуба. Об этом сообщает FootballTransfers.

По информации источника, агенты футболиста и его представители начали переговоры с различными клубами, чтобы изучить потенциальные возможности для талантливого полузащитника.

Напомним, аргентинец присоединился к лондонской команде зимой 2023 года, перейдя из лиссабонской «Бенфики». Действующий контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до конца июня 2031 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную Энцо Фернандеса в € 80 млн.

В нынешнем сезоне Энцо принял участие в 28 матчах «Челси» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.