Тренер «Зенита» Семак объяснил замену Ахметова в перерыве матча с «Ноа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замену полузащитника Ильзата Ахметова в перерыве товарищеского матча с армянским «Ноа» (0:0).

«Ильзат играл вчера, провёл на поле 30 минут. Он потихонечку набирает форму — у него было микроповреждение на первых сборах, где он сыграл меньше других. Сделали плановую замену, чтобы дать возможность и Ильзату, и Венделу сыграть по 45 минут. На сегодняшний день достаточно для них», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, 26-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Краснодара» в минувшем январе. В нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.