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Вячеслав Даев: «Балтика» должна остаться в РПЛ, но это будет нелегко

Вячеслав Даев: «Балтика» должна остаться в РПЛ, но это будет нелегко
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Бывший футболист калининградской «Балтики» Вячеслав Даев поделился мыслями о шансах клуба на сохранение места в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024.

«Конечно, у «Балтики» есть шансы остаться в РПЛ. У команды хороший тренер. «Балтика» должна остаться в РПЛ, но это будет нелегко. Конкуренты не дремлют. На результат будут влиять сборы. Всё зависит от первых игр после возобновления сезона», — приводит слова Даева «РБ Спорт».

Напомним, в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024 «Балтика» с 13 очками в активе занимает предпоследнее, 15-е место.

Вячеслав Даев выступал за команду из Калининграда в период с 1996 по 1998 год. За это время защитник принял участие в 92 матчах, в которых забил три гола.

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