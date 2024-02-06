Ла Лига подала жалобу на «обезьяньи» выкрики в адрес Винисиуса перед матчем с «Хетафе»

Испанская Ла Лига подала жалобу на «обезьяньи» выкрики болельщиков хозяйской команды в адрес футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора перед матчем 20-го тура Примеры с «Хетафе» (2:0), сообщает Marca.

Напомним, болельщики команды хозяев встретили клубный автобус «Реала» выкриками: «Винисиус – обезьяна». Именно поэтому Ла Лига сообщит в Комитет по борьбе с насилием о расистских оскорблениях болельщиков «Хетафе» в адрес бразильца.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Винисиус уже давно сталкивается с расистскими выкриками и просит всё футбольное сообщество бороться с этим. В нынешнем сезоне бразильский футболист сыграл за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 мячами и пятью голевыми передачами.