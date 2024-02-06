Сутормин рассказал о влиянии трансфера Кругового в ЦСКА на свой возможный уход из «Зенита»

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, как ситуация с трансфером Данила Кругового в московский ЦСКА повлияла на его возможный уход из команды.

«Мы разговаривали с Сергеем Богдановичем на тему того, могу ли я уехать в аренду или нет, и тут как раз возникла эта ситуация с Даней Круговым. Главный тренер сказал, что, возможно, мой вопрос пока поставим на паузу. Я отыграл несколько матчей здесь, на сборах, в том числе на левом фланге. Посмотрим, как всё будет развиваться дальше.

Я всегда говорил, что хочу максимально приносить пользу «Зениту». Поставят слева — буду играть слева. Насколько хорошо станет получаться — это другой вопрос. Но всегда надо стараться приносить пользу команде», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор действует его контракт с «Зенитом». Сразу после появления информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В нынешнем сезоне Данил сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 2 млн.