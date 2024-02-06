Мануэль Нойер: игра «Байера» похожа на то, как действовал Хаби Алонсо, когда был игроком

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился мыслями об игре леверкузенского «Байера» под руководством экс-игрока мюнхенцев Хаби Алонсо.

«Это похоже на то, как действовал Хаби, когда был игроком. Он понял, что такое хорошая игра в пас, игра с большим процентом владения мячом, и передал это своей команде. Он был игроком, которому очень нравилось владеть мячом, и у его команды такой характер, когда они хотят владеть мячом, а не бегать за ним.

Он возглавил команду в очень сложный момент и сразу же показал, что всё будет идти только в одном направлении. Сразу было заметно, что Хаби Алонсо и «Байер» Леверкузен хорошо подходят друг другу, и это оказывает влияние на игроков», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Напомним, Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. На данный момент клуб возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо набрала 52 очка за 20 туров – 16 побед и четыре ничьих. «Бавария» отстаёт от «аптекарей» на два очка.

42-летнего испанца связывают слухами с многими топ-клубами Европы, среди которых мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Челси».