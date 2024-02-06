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Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт полуфинал Кубка Испании в запасе

«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт полуфинал Кубка Испании в запасе
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Сегодня, 6 февраля, состоится первый полуфинал Кубка Испании «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Иберостар» в Пальме-де-Мальорке (Испания). Матч начнётся в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Мальорка»: Грейф, Гонсалес, Вальент, Копете, Настасич, С. Коста, Х. Коста, Родригес, Дардер, Пратс, Ларин.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Галан, Барренечеа, Кубо, Субименди, Мендес, Траоре, Мерино, Садик.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
06 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1-й тайм
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начнёт матч на скамейке запасных.

Ранее «Мальорка» прошла «Бойро» (4:0), «Валье де Эгес» и «Бургос» (оба — 3:0), «Тенерифе» (1:0) и «Жирону» (3:2). «Реал Сосьедад» обыграл «Буньоль», «Андрайч» и «Малагу» (все — 1:0), «Осасуну» (2:0) и «Сельту» (2:1).

Турнирная сетка Кубка Испании
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