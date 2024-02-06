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Гути – о Хави: тренировать в Катаре — это не то же самое, что быть в «Барселоне»

Гути – о Хави: тренировать в Катаре — это не то же самое, что быть в «Барселоне»
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Бывший футболист мадридского «Реала» Гути раскритиковал главного тренера «Барселоны» Хави.

«Хави не был готов возглавить «Барселону». Он думал, что всё будет очень легко — но нет. Когда ты получаешь лицензию в Катаре и тренируешься на матче, на котором присутствуют 300 человек… Это не то же самое, что сидеть на скамейке «Барселоны». Так оно и есть. Это реальность», — приводит слова Гути El Chiringuito.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце нынешнего сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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