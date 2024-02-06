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Источник: минское «Динамо» объявит об аренде игрока «Спартака» Мелёшина 7 февраля

Источник: минское «Динамо» объявит об аренде игрока «Спартака» Мелёшина 7 февраля
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Минское «Динамо» объявит об аренде нападающего московского «Спартака» Павла Мелёшина завтра, 7 февраля, сообщает телеграм-канал «Ухо».

По информации источника, российский форвард уже сегодня, 6 февраля, прибыл в расположение минской команды, а 7-го будет официально объявлено об арендном соглашении.

Напомним, ранее главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко сообщил, что клуб ведёт переговоры с московским «Спартаком» по аренде Павла Мелёшина.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

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