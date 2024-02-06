«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: первый тайм завершился без забитых мячей

Сегодня, 6 февраля, проходит первый полуфинал Кубка Испании «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Игра идёт на стадионе «Иберостар» в Пальме-де-Мальорке (Испания). Матч начался в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды показывали равный футбол и не отметились забитыми голами. Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных.

Ранее «Мальорка» прошла в Кубке «Бойро» (4:0), «Валье де Эгес» и «Бургос» (оба — 3:0), «Тенерифе» (1:0) и «Жирону» (3:2). «Реал Сосьедад» обыграл «Буньоль», «Андрайч» и «Малагу» (все — 1:0), «Осасуну» (2:0) и «Сельту» (2:1).