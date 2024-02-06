«Ференцварош» разгромил МТК, Варга оформил покер, забив три гола за четыре минуты

Сегодня, 6 февраля, состоялся матч 19-го тура венгерского чемпионата «Ференцварош» — МТК. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч начался в 22:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
На 22-й минуте нападающий хозяев Барнабаш Варга открыл счёт с передачи Маркиньоса. На 31-й минуте Иштван Богнар сделал счёт равным. Сразу после перерыва за четыре минуты Варга оформил покер, забив три гола подряд — на 52-й, 53-й и 56-й минутах. На 66-й минуте Стипе Лончар после паса Варги поставил точку в этой игре.
Напомним, за «Ференцварош» выступает экс-игрок «Краснодара» Кристиан Рамирес, у которого есть российское гражданство. Он провёл на поле 78 минут. Также за хозяев играет Эдгар Севикян, так и не появившийся на поле.
На данный момент после 19 сыгранных матчей венгерского чемпионата «Ференцварош» является лидером с 39 очками. МТК находится на пятой строчке с 28 очками.
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