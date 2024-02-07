Эмери оценил работу Почеттино в «Челси» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мыслями о работе тренера «Челси» Маурисио Почеттино перед предстоящим матчем 1/16 финала Кубка Англии.

«Я считаю, что «Челси» становится всё лучше при Почеттино. Этот сезон складывается для них непросто, но я верю в Маурисио, в его прогресс. Он очень опытен, и все тренеры время от времени попадают в сложные ситуации, испытывают серьёзное давление», – приводит слова Эмери AFP.

Напомним, в среду бирмингемцы примут «Челси» в родных стенах в рамках переигровки четвёртого раунда турнира. Встреча начнётся в 23:00 мск. Первая игра между этими командами в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» завершилась вничью со счётом 0:0.

Отметим, что «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 31 набранным очком после 23 туров. «Астон Вилла» в своём активе имеет 46 очков, занимая четвёртую строчку.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: