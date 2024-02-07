Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери оценил работу Почеттино в «Челси» в нынешнем сезоне

Эмери оценил работу Почеттино в «Челси» в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мыслями о работе тренера «Челси» Маурисио Почеттино перед предстоящим матчем 1/16 финала Кубка Англии.

«Я считаю, что «Челси» становится всё лучше при Почеттино. Этот сезон складывается для них непросто, но я верю в Маурисио, в его прогресс. Он очень опытен, и все тренеры время от времени попадают в сложные ситуации, испытывают серьёзное давление», – приводит слова Эмери AFP.

Напомним, в среду бирмингемцы примут «Челси» в родных стенах в рамках переигровки четвёртого раунда турнира. Встреча начнётся в 23:00 мск. Первая игра между этими командами в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» завершилась вничью со счётом 0:0.

Отметим, что «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 31 набранным очком после 23 туров. «Астон Вилла» в своём активе имеет 46 очков, занимая четвёртую строчку.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Почеттино: я не обычный босс, я — лидер. Буду поддерживать своих игроков
Галлас: некоторые игроки «Челси» слишком мягкие, чтобы Моуринью работал с ними
Кубок Англии . 1/16 финала. 0-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android