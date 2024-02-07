«Когда вы станете мужчинами, вы вернёте это мне». Моуринью обратился к игрокам «Ромы»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после ухода из клуба не стал забирать с собой подаренный футболистами команды перстень победителя Лиги конференций.

Как сообщает Goal, Моуринью оставил перстень в шкафчике Лоренцо Пеллегрини и оставил послание. Португалец написал: «Когда вы станете мужчинами, вы вернёте это мне». Сообщение было написано на фотографии, где Жозе Моуринью запечатлён с трофеем Лиги чемпионов и другими кубками.

Об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно во вторник, 16 января. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Материалы по теме Жозе Моуринью считает, что игроки «Ромы» его предали

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью: