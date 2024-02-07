Эммануэль Пети прокомментировал слухи о возможном возвращении Моуринью в «Челси»

Бывший игрок «Челси» и чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети рассказал, как относится к возможному возвращению на «Стэмфорд Бридж» португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Я видел слухи о том, что Моуринью может прийти с Джоном Терри в качестве его помощника. Если подумать, это может оказаться чем-то интересным. Он придал бы команде характер и индивидуальность.

На данный момент у них сломанная команда, и Моуринью мог бы прийти и всё исправить. На самом деле я думаю, что им нужен тренер, который будет иметь правильное видение того, что нужно делать с игроками, которые там находятся.

Им следует перестать покупать игроков и думать, как можно развивать то, что у них уже есть. «Челси» необходимо развивать свою индивидуальность, потому что на данный момент у них её нет», – приводит слова Пети Metro.

Отметим, что «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 31 набранным очком после 23 туров.

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