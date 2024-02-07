Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль высказался о ничейном результате в матче с «Мальоркой»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал ничейный результат в матче с «Мальоркой» в первом полуфинале Кубка Испании (0:0).

«Мы уходим с ощущением, что не забили то, что должны были. Думаю, если кто-то и заслуживал победы сегодня, то это явно мы, но ничья – неплохой результат, чтобы решить всё дома. Мы будем играть с нашими болельщиками и нам нужна будет только победа.

Я уважаю «Мальорку». Думаю, что за них выступают очень хорошие игроки. У них отличный тренер, который знает, что делает. Сегодня мы это увидели», – приводит слова Альгуасиля Tribal Football.

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На данный момент после 23 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте с 37 очками. «Мальорка» после такого же количества проведённых игр находится на 17-й строчке с 20 очками.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который недавно восстановился после небольшого повреждения. Игрок просидел весь матч в запасе.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: