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Голкипер «Реала» Кепа обратился к Анчелотти из-за проигранной конкуренции Лунину

Голкипер «Реала» Кепа обратился к Анчелотти из-за проигранной конкуренции Лунину
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Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага в разговоре с главным тренером команды Карло Анчелотти заявил, что не собирается мириться с проигранной конкуренцией Андрею Лунину.

«Мистер, привыкайте к тому, что я буду бороться. Я не сказал своего последнего слова», — цитирует Кепу Realmadridexclusivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Кепа выступает за «Реал» на правах годичной аренды. Мадридский клуб подписал вратаря в августе после травмы основного стража ворот — бельгийца Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне испанский голкипер провёл за «сливочных» 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и сыграл «на ноль» в семи встречах. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года.

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