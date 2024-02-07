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Рахимов назвал позитивные моменты в игре «Рубина» в контрольном матче с «Ардой»

Рахимов назвал позитивные моменты в игре «Рубина» в контрольном матче с «Ардой»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о позитивных моментах в игре команды в контрольном матче с болгарской «Ардой». «Рубин» уступил со счётом 1:2. Голом отметился Алексей Грицаенко.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Арда
Кырджали, Болгария
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань, Россия
1:0 Йорданов – 29'     2:0 Йорданов – 38'     2:1 Грицаенко – 40'    

«Отметил, что во втором тайме было много позитивных моментов, каких? У нас было другое движение, мы контролировали мяч, быстро переключались после потери мяча. Шамов почти не касался мяча. Да, мы не забили и были недостаточно агрессивны в завершающей фазе. Но позитивных моментов было больше.

Стандарты – тоже позитив? Да, на стандартах мы выглядели достаточно опасно. Но меня всё же больше волновала позиционная атака, и здесь у нас было мало моментов», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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