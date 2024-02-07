Аршавин считает, что «Реал Сосьедад» выйдет в финал Кубка Испании

Бывший полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о выступлении в Кубке Испании клуба «Реал Сосьедад», за который играет российский хавбек Арсен Захарян. Накануне, 6 февраля, «Сосьедад» сыграл вничью в первом матче 1/2 финала турнира с «Мальоркой» (0:0). Захарян следил за игрой со скамейки запасных.

«Такую команду, как «Реал Сосьедад», больше интересует попадание в Лигу чемпионов. Дома уверенно забьют свои два гола. По идее, если бы Захарян считался игроком запаса, то, скорее всего, в этой игре мы бы его увидели. Я на «Атлетико» ставлю, они и «Атлетик» в полуфинале пройдут, и обыграют в финале «Реал Сосьедад», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Мальоркой» и «Реалом Сосьедад» пройдёт 27 февраля в Сан‑Себастьяне.