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Аршавин считает, что «Реал Сосьедад» выйдет в финал Кубка Испании

Аршавин считает, что «Реал Сосьедад» выйдет в финал Кубка Испании
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Бывший полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о выступлении в Кубке Испании клуба «Реал Сосьедад», за который играет российский хавбек Арсен Захарян. Накануне, 6 февраля, «Сосьедад» сыграл вничью в первом матче 1/2 финала турнира с «Мальоркой» (0:0). Захарян следил за игрой со скамейки запасных.

«Такую команду, как «Реал Сосьедад», больше интересует попадание в Лигу чемпионов. Дома уверенно забьют свои два гола. По идее, если бы Захарян считался игроком запаса, то, скорее всего, в этой игре мы бы его увидели. Я на «Атлетико» ставлю, они и «Атлетик» в полуфинале пройдут, и обыграют в финале «Реал Сосьедад», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Мальоркой» и «Реалом Сосьедад» пройдёт 27 февраля в Сан‑Себастьяне.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
06 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
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