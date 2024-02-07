Булыкин предположил, какому клубу РПЛ Джикия мог бы пригодиться

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Джикия многим может пригодиться, особенно учитывая, что он будет свободным агентом. Команду он себе точно найдёт, а вот что он будет делать полгода, когда не будет играть и не будет ничего делать, то это другой вопрос. Но в любом случае он найдёт себе команду и перейдёт уже летом, если со «Спартаком» всё же не договорится. Он может и в первой восьмёрке команд играть спокойно. Вопрос только, у кого будут какие амбиции и в каком состоянии будет сам Джикия. Но за полгода он не растеряет ничего. Вполне возможно и в первой восьмёрке мы его увидим», — приводит слова Булыкина сетевое издание Евро-Футбол.Ру.

Напомним, ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил «Чемпионату», что если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то никакого нового контракта Джикии со «Спартаком» не будет. В нынешнем сезоне Георгий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.