Переводчик «Крыльев Советов»: однажды Ткаченко решил примирить Северную и Южную Корею

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, высказался об одном из самых загадочных легионеров в истории Российской Премьер-Лиги — Цой Мин Хо из Северной Кореи. По его словам, после выхода на поле вместе с игроком из КНДР представитель Северной Кореи пропал из расположения клуба и больше не появлялся там.

«Герман Ткаченко (экс-президент «КС». — Прим. «Чемпионата») однажды решил примирить Северную и Южную Корею — в одном матче выпустил Цой Мин Хо в конце матча, чтобы они вдвоём поиграли. После этого матча северный кореец исчез. Больше мы его не видели и не слышали», — рассказал Алексей Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.