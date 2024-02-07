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Мбаппе хочет зарплату € 50 млн и подписной бонус в размере € 120 млн — El Larguero

Мбаппе хочет зарплату € 50 млн и подписной бонус в размере € 120 млн — El Larguero
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе готов вести переговоры с заинтересованными в нём клубами при соблюдении ряда условий, сообщает El Larguero.

По информации источника, французский форвард хотел бы иметь зарплату в размере € 50 млн, а также получить подписной бонус € 120 млн. Отмечается, что на данном этапе Мбаппе пока ни с кем не договорился. Напомним, ранее появилась информация, что Килиан близок к переходу в мадридский «Реал». Сообщалось, что француз уже определился с тем, где он будет жить в Мадриде.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 29 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

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