Марко Николич: уверен, что вернусь работать в РПЛ, у меня есть такое желание

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ Марко Николич высказался о возможном возвращении в Россию для работы в будущем. Ранее Николич возглавлял московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год.

«Я уверен, что ещё поработаю в РПЛ, я так чувствую. Во-первых, у меня есть такое желание. Во-вторых, у меня осталось много контактов, и от них я знаю, что от моей работы в «Локомотиве» осталось хорошее впечатление.

Но не могу сказать, что осталась недосказанность. Мы выиграли трофей, играли в Лиге чемпионов с «Баварией», «Атлетико», «Зальцбургом». Мы выиграли серебро, могли завоевать его и второй раз подряд, но «Спартак» забил в 30-м туре гол в самом конце», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.