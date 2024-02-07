«Особенный день». Винисиус — о встрече с борцом против дискриминации Каперником

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор встретился с экс-игроком НФЛ Колином Каперником, который известен своей борьбой против различных форм дискриминации. В 2016 году Каперник начал вставать на колено в знак протеста против расовой несправедливости.

«Сегодня для меня был очень, очень особенный день… Слушать и узнавать историю ЧЕЛОВЕКА, который так много боролся с расизмом, было для меня чем-то незабываемым. Огромное спасибо, Колин. Ваша история действительно вдохновляет, и я рекомендую всем посмотреть ваш документальный фильм от Netflix», — написал Винисиус в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Соцсети Винисиуса

Фото: Соцсети Винисиуса

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Отметим, что в 2017 году Каперник покинул команду «Сан-Франциско Форти Найнерс» и с тех пор является свободным агентом.