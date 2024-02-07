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В 2025 году на «Сантьяго Бернабеу» пройдёт матч НФЛ

В 2025 году на «Сантьяго Бернабеу» пройдёт матч НФЛ
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В следующем году на домашней арене мадридского «Реала» состоится игра Национальной футбольной лиги. Об этом сообщает испанское издание AS в социальной сети X (ранее Twitter).

Национальная футбольная лига — это профессиональная лига американского футбола. НФЛ была создана в 1920 году под названием «Американская профессиональная футбольная ассоциация», своё нынешнее название она получила в 1922 году. Наибольшую популярность НФЛ обрела в 1960—1970 годах. Финал плей-офф НФЛ — Супербоул — является одним из самых популярных спортивных событий в США, привлекающим многомиллионную аудиторию.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году, позже он получил название в честь президента «Реала» Сантьяго Бернабеу, в годы правления которого мадридцы выиграли шесть Кубков европейских чемпионов, а также множество внутренних турниров.

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