Олдридж: «Ливерпуль» сильнее «Арсенала», и он способен бросить вызов «Ман Сити»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

«Поражение от «Арсенала» может дорого стоить «Ливерпулю» с точки зрения борьбы за титул. «Ман Сити» рад, что «красные» проиграли. Но если «горожане» допустят осечку, мерсисайдцы должны быть рядом. Вместе с тем у «Ливерпуля» больше нет права на ошибку. «Манчестер Сити» точно не будет терять много очков в оставшихся матчах сезона. «Арсенал»? Хорошая команда, очень хорошая, но выиграют ли они титул? Нет, я так не думаю. Они заслуженно одержали победу над «Ливерпулем» в воскресенье, но это ещё не конец, и если кто и сможет обогнать «Сити», то это скорее будет «Ливерпуль», а не «Арсенал», — написал Олдридж в колонке для Liverpool Echo.

После 23 туров АПЛ нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», набравший 51 очко. На втором месте располагается «Манчестер Сити» (49 очков), но «горожане» провели на одну игру меньше.