Джикия может перейти из «Спартака» в турецкий «Трабзонспор»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах 30-летнего россиянина заинтересован «Трабзонспор», информирует 61saat.

Согласно сведениям источника, турецкий клуб уже начал переговоры по поводу условий личного контракта игрока в случае перехода. «Трабзонспор» рассматривает Джикию как замену испанскому защитнику Хоакину Фернандесу, который в ближайшее время может покинуть команду.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.