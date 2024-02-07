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Голкипер «Милана» Меньян привлёк внимание мюнхенской «Баварии»

Голкипер «Милана» Меньян привлёк внимание мюнхенской «Баварии»
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Вратарь «Милана» Мик Меньян попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», сообщает итальянское издание Tuttosport.

Меньян — воспитанник клуба «Пари Сен-Жермен». С 2015 по 2021 год Мик играл за «Лилль». В «Милан» французский голкипер перебрался летом 2021 года. В составе «россонери» Меньян стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022. Действующий контракт 28-летнего вратаря с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в € 45 млн.

«Бавария» после 20 туров чемпионата Германии нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Томаса Тухеля сыграют с лидирующим «Байером».

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