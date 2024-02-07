Кристиан Эриксен останется в «МЮ», несмотря на интерес «Галатасарая» — Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен останется в английском клубе. Об этом сообщил Sky Sports News в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что датчанин может быть арендован турецким «Галатасараем». Отмечалось, что арендное соглашение будет включать в себя опцию выкупа. Трансферное окно в Турции закрывается 9 февраля.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний Кристиан Эриксен провёл 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Также на счету полузащитника четыре игры и один ассист в Лиге чемпионов. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 13 млн.