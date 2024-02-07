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Роман Широков: сборная России сейчас не ставит задач, нет смысла менять Карпина

Роман Широков: сборная России сейчас не ставит задач, нет смысла менять Карпина
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение на тему потенциального продления контракта главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Наверное, в РФС имеют больше информации о контракте Карпина. Они и будут решать, нужно ли его продлевать. Раз заявляют, что будут разговаривать, значит будут. Сейчас нет смысла менять Карпина. Сборная особо ни с кем не играет, задач не ставит. По их версии», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Валерий Карпин был назначен главным тренером национальной команды России 23 июля 2021 года.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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