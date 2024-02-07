Источник: турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату

Один из турецких клубов рассматривал вариант с переходом защитника «Спартака» Георгия Джикии. Об этом сообщил блогер Павел Городницкий в видео на YouTube-канале.

По информации источника, турецкий клуб собирался подписать Джикию в качестве свободного агента, но когда узнал его зарплату, которая больше € 2 млн в год, отказался от этой идеи. Отмечается, что защитнику «Спартака» планировали предложить € 700-800 тыс. Срок контракта игрока со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.