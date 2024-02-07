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Ловчев: учитывая слова Абаскаля, ему в «Спартаке» осталось недолго

Ловчев: учитывая слова Абаскаля, ему в «Спартаке» осталось недолго
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что ему не были поставлены конкретные цели на сезон. Испанский специалист заявлял, что у него молодая команда, которой нужно набраться опыта.

«Абаскаль сказал, что ему не поставлены конкретные цели на сезон, важно набраться опыта, команда молодая.
Откровенно говоря, молодым состав команды я не назову. Сейчас уже достаточно много иностранцев, и надо отвечать за результат.

У меня впечатление простое по этим словам: если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» под руководством Абаскаля ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024, занимая пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

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