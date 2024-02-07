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Переводчик рассказал о благотворительности экс-игрока «Крыльев», «Ростова», «Анжи» Ангбва

Переводчик рассказал о благотворительности экс-игрока «Крыльев», «Ростова», «Анжи» Ангбва
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Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, рассказал о благотворительности бывшего футболиста «Крыльев», «Ростова» и «Анжи» Бенуа Ангбва. По словам переводчика, игрок помогал местному детскому дому.

«Ангбва профессионал, замечательный человек с открытой и доброй улыбкой. Верующий христианин — ездили с ним в детский дом в Самаре по его настоянию, чтобы купить, что нужно было детям. У него замечательное чувство юмора — один раз меня спросил, чувствую ли я любовь бога. Я сказал, что в Россию богу визу не дали. Он рассмеялся. Потом иногда шутил: «Бог визу в Россию ещё не получил?» — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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