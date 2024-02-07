Марко Николич: Алексей Миранчук — один из самых талантливых, кого я тренировал

Бывший тренер «Локомотива», а ныне наставник «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ Марко Николич высказался о полузащитнике сборной России и «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«С Лёшей Миранчуком обмениваемся сообщениями. Он — очень качественный футболист, просто супер. Но хочу сказать, что Антон тоже в порядке. Алексею желаю продолжать в том же духе. Он играет супер качественно, но может ещё лучше. Лёша — один из самых талантливых игроков, с кем я работал», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с лета 2020 года. Сезон-2022/2023 Алексей провёл в «Торино» на правах аренды. В нынешней кампании 28-летний россиянин отыграл 19 матчей с учётом всех соревнований, забил три гола и сделал пять результативных передач.