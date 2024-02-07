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Игорь Дивеев вернулся к тренировкам ЦСКА в общей группе

Игорь Дивеев вернулся к тренировкам ЦСКА в общей группе
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Защитник Игорь Дивеев вернулся в общую группу команды на тренировочных сборах после травмы лодыжки. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Видео доступно в сообществе клуба в социальной сети «ВКонтакте»

«Смотрите, кто вернулся в общую группу. С возвращением, Дивей!» — написано в сообщении ЦСКА.

Текущей зимой ЦСКА проводит три сбора. Первый из них прошёл в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Напомним, 24-летний Игорь Дивеев получил травму в матче Суперкубка России с «Зенитом» минувшим летом, после чего перенёс операцию на голеностопном суставе. Ранее, в сентябре 2022-го, у футболиста был перелом большеберцовой кости.

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