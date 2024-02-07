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Ловчев: надо Абаскалю пояснить, в какой клуб в России его взяли

Ловчев: надо Абаскалю пояснить, в какой клуб в России его взяли
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, который ранее заявлял, что занимается развитием молодёжи, не имея конкретных задач от руководства на нынешний сезон.

«Надо Абаскалю пояснить, в какой клуб в России его взяли. Понятно, что титулов в XXI веке не так много, и тут он прав, но это не значит, что надо говорить о стремлении набраться опыта как цели на сезон. В «Спартаке» всегда высокие требования. Или ты с этими требованиями соглашаешься, этим живёшь — требуешь от игроков, от клуба, или ты начинаешь оправдываться. Абаскаль сейчас оправдывается. Говорит о том, что кого-то растит. Это значит, что дело близится к развязке», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Ранее Ловчев предположил, что Абаскалю в «Спартаке» осталось недолго, учитывая его риторику в интервью.

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