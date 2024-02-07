«Боруссия» Дортмунд подтвердила переход Мёнье в «Трабзонспор»

Дортмундская «Боруссия» объявила о расставании с защитником Тома Мёнье, который присоединился к турецкому «Трабзонспору».

Напомним, ранее появилась информация, что Мёнье разорвёт контракт с немецким клубом и перейдёт в «Трабзонспор» на правах свободного агента. Отмечалось также, что до конца сезона дортмундцы будут продолжать выплачивать Мёнье зарплату. В нынешней кампании бельгиец сыграл за «шмелей» всего в девяти матчах во всех турнирах, где провёл на поле 648 минут и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мёнье в € 2,5 млн.

«Трабзонспор» занимает четвёртое место в турецкой Суперлиге сезона-2023/2024, набрав 37 очков по результатам 24 проведённых встреч.