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«Боруссия» Дортмунд подтвердила переход Мёнье в «Трабзонспор»

«Боруссия» Дортмунд подтвердила переход Мёнье в «Трабзонспор»
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Дортмундская «Боруссия» объявила о расставании с защитником Тома Мёнье, который присоединился к турецкому «Трабзонспору».

Напомним, ранее появилась информация, что Мёнье разорвёт контракт с немецким клубом и перейдёт в «Трабзонспор» на правах свободного агента. Отмечалось также, что до конца сезона дортмундцы будут продолжать выплачивать Мёнье зарплату. В нынешней кампании бельгиец сыграл за «шмелей» всего в девяти матчах во всех турнирах, где провёл на поле 648 минут и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мёнье в € 2,5 млн.

«Трабзонспор» занимает четвёртое место в турецкой Суперлиге сезона-2023/2024, набрав 37 очков по результатам 24 проведённых встреч.

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