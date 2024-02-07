Гендиректор «Ахмата»: многие игроки говорят, что нынешний сбор — самый сложный в карьере

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о подготовке команды Мирослава Ромащенко к возобновлению сезона-2023/2024.

«Общаюсь с футболистами, многие подчёркивают, что в их карьере эти сборы чуть ли не самые тяжёлые в плане физических нагрузок. Тренировочный процесс у Мирослава Ромащенко интересный, динамичный. Атмосфера позитивная, это также важный аспект. Понятно, что в контрольных матчах не всегда всё получается. На то они и контрольные матчи, в которых решаются свои определённые задачи», — приводит слова Айдамирова официальный сайт «Ахмата».

Напомним, первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона грозненцы завершили на 13-м месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч «Ахмат» набрал 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Мирослава Ромащенко сыграет с «Уралом» на домашней арене. Матч состоится в начале марта.