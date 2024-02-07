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Игрок сборной Таджикистана: Россия дошла бы до четвертьфинала или полуфинала Кубка Азии

Игрок сборной Таджикистана: Россия дошла бы до четвертьфинала или полуфинала Кубка Азии
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Полузащитник «Тюмени» и сборной Таджикистана Руслан Хайлоев предположил, как бы выступила национальная команда России на Кубке Азии. По его мнению, россияне могли бы дойти до полуфинала или четвертьфинала континентального азиатского первенства.

«Сборная России могла бы рассчитывать на ту же 1/4 финала, как и Таджикистан с Узбекистаном, потому что на Кубке Азии представлены топовые сборные, вроде Японии, Кореи и Ирана, которые и на чемпионате мира боролись за высокие места. Думаю, что Россия смогла бы пройти до четвертьфинала или даже до полуфинала», — приводит слова Руслана Хайлоева Metaratings.

Напомним, Таджикистан дошёл до 1/4 финала Кубка Азии, где уступил Иордании (0:1). В 1/8 финала Кубка Азии сборная Таджикистана победила национальную команду ОАЭ (1:1, 5:3 по пенальти). Соперниками Таджикистана на групповом этапе были Китай, Катар и Ливан. Сборная Таджикистана вышла из группы со второго места.

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