Де Брёйне — о борьбе за титул: сейчас конкуренцию «Манчестер Сити» составляют пять команд

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

«Плотность в таблице большая. Там «Ливерпуль» и «Арсенал», но я бы даже сказал, что и «Тоттенхэм» с «Астон Виллой» в деле. На данный момент мы боремся сразу с пятью командами. Но сейчас рано думать о том, что произойдёт через пару месяцев, нам нужно побеждать в каждом матче и наслаждаться самим процессом», — приводит слова Де Брёйне издание Evening Standard.

После 23 туров АПЛ нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», набравший 51 очко. На втором месте располагается «Манчестер Сити» (49 очков), но «горожане» провели на одну игру меньше. Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (49 очков).